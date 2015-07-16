国际油市：美国原油库存下降推动油价上涨，但前景仍看跌

0700GMT，近月美国原油期货 报每桶51.71美元，较上日结算价涨30美分。近月布兰特原油期货 上涨30美分左右至每桶57.36美元。

“受(美国库存数据)影响，我们认为美国原油和布兰特原油今日应该会上涨，”辉立期货驻新加坡的Daniel Ang说。

尽管周四上涨，但美国原油和布兰特油价较6月最高点分别下跌超过17%和15%，因日供应仍过剩约250万桶，而且伊朗达成核协议后，从2016年开始料逐渐恢复出口，也影响油价。

“尽管伊朗约有2,000万桶储备，其中部分会用于国内，因此不会出口，”能源咨询机构Wood Mackenzie说，并称伊朗可能要到2017年底才会使日产量最多增加60万桶。

除了伊朗对油价会产生影响以外，该国还带来大量投资机会，因为其需要将受制裁冲击的石油业现代化。

“伊朗的投资潜能巨大。其油气储备中有四分之三尚未投产，”Wood Mackenzie称。(完)

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