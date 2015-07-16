国际油市：美国原油库存下降推动油价上涨，但前景仍看跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0700GMT，近月美国原油期货 报每桶51.71美元，较上日结算价涨30美分。近月布兰特原油期货 上涨30美分左右至每桶57.36美元。
“受(美国库存数据)影响，我们认为美国原油和布兰特原油今日应该会上涨，”辉立期货驻新加坡的Daniel Ang说。
尽管周四上涨，但美国原油和布兰特油价较6月最高点分别下跌超过17%和15%，因日供应仍过剩约250万桶，而且伊朗达成核协议后，从2016年开始料逐渐恢复出口，也影响油价。
“尽管伊朗约有2,000万桶储备，其中部分会用于国内，因此不会出口，”能源咨询机构Wood Mackenzie说，并称伊朗可能要到2017年底才会使日产量最多增加60万桶。
除了伊朗对油价会产生影响以外，该国还带来大量投资机会，因为其需要将受制裁冲击的石油业现代化。
“伊朗的投资潜能巨大。其油气储备中有四分之三尚未投产，”Wood Mackenzie称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王兴亚/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”