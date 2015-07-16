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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 15:30 BJT

《汇市简讯》美元/日圆上档在124.00下方遭遇卖压

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* 美元/日圆技术面仍偏多

* 今日曾触及周三高点123.97，凸显出124.00下方卖压

* 短线多头需攻克123.97/124.00

* 纽约盘中有大量行权价124.00的期权到期，总计13亿美元

* 美国两年期公债与日本同天期公债间利差扩大

* 技术图表： link.reuters.com/gas25w (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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