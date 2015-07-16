《路透晚报》--7月16日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：创近三周最高收盘位，受日圆走软和希腊情势提振

日本股市日经指数周四升至近三周高点，因美联储主席叶伦隔夜讲话提振美元兑日圆，而且希腊议会通过纾困计划的消息激励风险胃纳。日经指数收高0.7%至20,600.12点，创6月26日来最高收盘位 ，因投资者预期日本出口商会从日圆走软中获益。东证股价指数上涨0.9%至1,660.83点。

--中国股市：沪综指缩量收升，权重蓝筹股整体下跌抑制大盘反弹幅度

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，今日大盘低开后主力资金入市护盘效果明显，推动股指快速回升，但银行、保险和石油等权重蓝筹板块出现整体下跌，抑制大盘反弹幅度 。沪综指收报3,823.176点，涨17.473点或0.46%。上证A股今日成交5,648亿元人民币，缩量明显，上日为6,964亿元。

--香港股市：止跌收涨，受中国股市涨势激励

香港股市终止两日连跌收涨，投资者追随中国内地股市涨势，静待希腊局势的进一步发展。恒生指数收高0.4%，报25,162.78点；国企指数涨0.6%，报11,749.08点。

--汇市：欧元跌破1.09美元，因美国升息信号提振美元

希腊议会投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，因利差前景改善推动美元全线上涨。欧元兑美元跌破1.09美元。新西兰元跌至六年低点，此前该国公布的通胀率数据巩固了下周央行可能降息的预期，而加元在央行周三降息后仍处于守势。

--欧元债市：葡西意公债收益率下跌，此前希腊议会通过救助方案

低评级欧元区国家公债收益率盘初走低，之前希腊议会通过了债权人要求的撙节措施，以重开新一轮救助的谈判。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率跌幅在3-4个基点，触及六周新低。德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.76%，价格涨幅落后于其他公债。

--国际油市：美国原油库存下降推动油价上涨，但前景仍看跌

油价上涨，因数据显示美国原油库存下降，且炼厂需求高涨。不过由于供应过剩局面未改，油价前景仍然看跌。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，因炼厂原油加工量创下纪录，但库欣原油库存上升。

0828GMT，近月美国原油期货上涨0.36美元，报每桶51.77美元。近月布兰特原油期货上涨0.27美元至每桶57.32美元。

--全球金市：金价持于近四个月低点附近，美国升息前景带来压力

金价徘徊在3月以来最低水准附近。美联储主席叶伦重申可能今年升息，对美元带来提振，令金价受到打压。0830GMT，现货金下跌0.3%，报每盎司1,146.06美元，接近周三低点1,143.43，这是3月17日以来的最低水准。

--金属期市：希腊情势缓解提振伦铜走高，但中国疑虑抑制涨势

伦敦期铜上扬，希腊国会通过严苛撙节措施后，市场风险意愿回暖；但期铜涨幅受限，因仍担心中国股市剧烈震荡，可能破坏经济复苏初步迹象。0845GMT，伦敦三个月期铜上涨0.9%至每吨5,582美元。上海期交所主力期铜合约涨0.5%，报每吨40,680元。