版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 16:31 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.4%，受中国股市反弹提振

“TOCOM的熔断机制被反复触发，因上海股市持坚，”一位驻东京的交易员称。

中国股市周四自上日的大幅修正中反弹，但交投极为震荡，反映出尽管政府的一系列救市举措勉强遏制住恐慌性抛盘，但投资者依然持谨慎态度。

上海期交主力1月橡胶合约 上涨105元人民币，收于每吨13,335元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤145.7美分，上升1.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王颖/王兴亚；审校 李春喜/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐