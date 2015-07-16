亚洲橡胶：TOCOM期胶收高3.4%，受中国股市反弹提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“TOCOM的熔断机制被反复触发，因上海股市持坚，”一位驻东京的交易员称。
中国股市周四自上日的大幅修正中反弹，但交投极为震荡，反映出尽管政府的一系列救市举措勉强遏制住恐慌性抛盘，但投资者依然持谨慎态度。
上海期交主力1月橡胶合约 上涨105元人民币，收于每吨13,335元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)近月8月合约 最新报每公斤145.7美分，上升1.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王颖/王兴亚；审校 李春喜/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”