中国金融：5月跨境人民币指数创14个月新高，跨境直投带动作用显着提升--中行

路透上海7月16日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周四发布跨境人民币指数（CRI），今年5月中国银行CRI指数为272点，较上月上涨11个点，创14个月新高；5月人民币在对外直接投资中的使用规模环比增长近2倍，对外直接投资对人民币“走出去”的带动作用较上月有显着提升。

中国银行最新的CRI指数报告称，人民币跨境使用活跃度接近历史高点。2015年前5个月，人民币已成为中国跨境收支中的第二大货币，人民币跨境收支占跨境收支总量的27.7%，人民币跨境使用活跃度接近2014年一季度的历史高点。

报告并指出，金融投融资活动对人民币跨境净收支的影响扩大。5月资本账户人民币跨境收付总量的增幅较经常账户高出约4个百分点，对人民币跨境收支的影响进一步增加。

“跨境证券、衍生品投资及其他投资等与金融投融资活动相关的人民币净收支正负波动加大，从4月净输出人民币720亿元转为净回流人民币约340亿元，对人民币整体跨境收支状况的影响较为明显。”报告称。

中行报告并称，人民币巩固了其作为全球支付货币排名第五的位置，2015年5月占全球支付的2.18%。当月全球收付总量较上月下降3.1%，同期以人民币完成的收付量较4月增长1.99%，人民币收付量在全球收付总量中的占比创下新高。