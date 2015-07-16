金属期市：希腊情势缓解提振伦铜走高，但中国疑虑抑制涨势

“我们认为房地产市场的稳定和持续复苏，对于刺激大宗商品需求和缓解产能过剩担忧来说是至关重要的，”香港Argonaut Securities分析师Helen Lau在报告中称。

“中国政府有进一步采取货币放松和财政刺激措施的空间。我们认为目前大宗商品价格和相关股价已经触底。”

0748 GMT，伦敦三个月期铜 上涨0.9%至每吨5,580美元。期铜上周曾触及六年低位每吨5,240美元，此后难以获得上涨动能。

上海期交所主力期铜合约 涨0.5%，报每吨40,680元。

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。

中国国务院周三召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。同时，调整《鼓励进口技术和产品目录》及进口贴息政策支持范围，扩大优惠利率进口信贷覆盖面，加大先进技术、设备和关键零部件及国内需求较大的部分消费品等进口，促进国内产业升级。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金