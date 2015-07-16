更新版 1-中国汇市：人民币收至一周低点且成交放大，期权波动率上升

* 人民币随中间价收跌至一周低点 * 国际美元升至一个半月高点打压中间价 * 大行持续维稳汇价难以跌破6.21元支撑 * 走势稳定机构倒量热情高成交明显放大 (新增收盘报价和评论) 路透上海7月16日 - 人民币兑美元即期 周四收盘随中间价微跌至一周低点， 但波幅极为有限；受国际美元 创一个半月新高打压，中间价小幅跌至一周低点；交易 员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，短期汇价仍难以突破，但稳定走势也刺激机构参 与倒量热情，成交量创7月来次高水平。 他们并表示，美联储加息预期提振国际美元，这也小幅推动人民币贬值预期，美元/人 民币期权隐含波动率 略有上升，若贬值预期持续升温，大行维稳汇价压力亦 将增大。 “基本放弃了在即期市场上挣扎，即使是看空人民币，你也没法做。掉期、期权等衍生 品上体现的多一些（贬值预期），大家也只能在这上面做一做。”一中资行交易员称。 截止收盘美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 报价在2.625/2.2.875，较 昨日略有上升。同时人民币即期成交量 达202亿美元，较昨日127亿美元明 显放大。 稍早前一中资大行交易员亦指出，即期市场目前仍比较均衡，6.21元附近一直有大行在 卖美元，短期内仍看不到突破的迹象。 国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结 束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%； 人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。 全球汇市方面，希腊议会周三投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运， 因利差前景改善推动美元全线上涨。欧洲央行定于周四召开会议，料将采取一些提振希腊银 行系统的小规模举措，但同时还会继续坚守欧元区整体超宽松货币政策。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2095 6.2092 0.00% 中间价 6.1173 6.1152 -0.03% 成交额 202亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 10 6.2090 6.2100 2015年来即期升贬值幅度 -0.09% 1年期美元/人民币掉期升水 1515 今日 上日 1年期NDF 6.2640/6.269 6.2625 CNH即期 6.2137/6.2142 6.2152 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯/毕晓雯)