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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 17:07 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收至一周低点且成交放大，期权波动率上升

* 人民币随中间价收跌至一周低点
    * 国际美元升至一个半月高点打压中间价
    * 大行持续维稳汇价难以跌破6.21元支撑
    * 走势稳定机构倒量热情高成交明显放大

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海7月16日 - 人民币兑美元即期 周四收盘随中间价微跌至一周低点，
但波幅极为有限；受国际美元 创一个半月新高打压，中间价小幅跌至一周低点；交易
员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，短期汇价仍难以突破，但稳定走势也刺激机构参
与倒量热情，成交量创7月来次高水平。

    他们并表示，美联储加息预期提振国际美元，这也小幅推动人民币贬值预期，美元/人
民币期权隐含波动率 略有上升，若贬值预期持续升温，大行维稳汇价压力亦
将增大。

    “基本放弃了在即期市场上挣扎，即使是看空人民币，你也没法做。掉期、期权等衍生
品上体现的多一些（贬值预期），大家也只能在这上面做一做。”一中资行交易员称。
    
    截止收盘美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 报价在2.625/2.2.875，较
昨日略有上升。同时人民币即期成交量 达202亿美元，较昨日127亿美元明
显放大。
    
    稍早前一中资大行交易员亦指出，即期市场目前仍比较均衡，6.21元附近一直有大行在
卖美元，短期内仍看不到突破的迹象。

    国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结
束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；
人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。 

    全球汇市方面，希腊议会周三投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，
因利差前景改善推动美元全线上涨。欧洲央行定于周四召开会议，料将采取一些提振希腊银
行系统的小规模举措，但同时还会继续坚守欧元区整体超宽松货币政策。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
                                             今日            上日        升贬
              即期成交价格                 6.2095          6.2092       0.00%
                    中间价                 6.1173          6.1152       -0.03%
              成交额                      202亿美元                        
                                                                           
   日内美元/人民币相对中间价最大波幅  -1.52% (上限±2%)      日高        日低
                  日内波动幅度(pips)          10           6.2090      6.2100 
              2015年来即期升贬值幅度        -0.09%                              
            1年期美元/人民币掉期升水         1515                          
                                                                      
                                                                           
                                             今日            上日          
               1年期NDF                  6.2640/6.269       6.2625         
                       CNH即期          6.2137/6.2142       6.2152         
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 黄凯/毕晓雯)

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