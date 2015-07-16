路透基点：力劲机械再次入市筹措6亿港元三年期定期贷款--TRLPC

路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司在完成6.5亿港元再融资案不足一年后，再次入市筹措6亿港元(7,700万美元)三年期定期贷款。

汇丰和大华银行周三启动该贷款案，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码327个基点，平均期限2.5625年。

银行受邀以两个层次参贷：承贷1亿港元或以上的银行，获主办行头衔，综合收益401个基点，前端费189.5个基点；承诺5,000万-9,500万港元的银行，获得安排行头衔，综合收益385个基点，前端费148.5个基点。

母公司香港力劲科技集团有限公司为贷款担保人。

在18个月宽限期过后，贷款将按季度不等额偿还，偿还比例分别为：5%(第1次)、7.5%(第2-3次)、12.5%(第4-5次)、15%(第6次)和40%(第7次)。

贷款款项用于再融资和营运资本。

实地考察安排在7月21日在广东深圳进行。银行回复截至8月7日。

这家香港上市机械制造商2014年8月签署6.5亿港元三年期定期贷款。该贷款由恒生银行牵头，支付最高综合收益421个基点，利率较Hibor加码330个基点，费用为235个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)