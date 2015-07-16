路透基点：力劲机械再次入市筹措6亿港元三年期定期贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，力劲机械股份有限公司在完成6.5亿港元再融资案不足一年后，再次入市筹措6亿港元(7,700万美元)三年期定期贷款。
汇丰和大华银行周三启动该贷款案，贷款利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码327个基点，平均期限2.5625年。
银行受邀以两个层次参贷：承贷1亿港元或以上的银行，获主办行头衔，综合收益401个基点，前端费189.5个基点；承诺5,000万-9,500万港元的银行，获得安排行头衔，综合收益385个基点，前端费148.5个基点。
母公司香港力劲科技集团有限公司为贷款担保人。
在18个月宽限期过后，贷款将按季度不等额偿还，偿还比例分别为：5%(第1次)、7.5%(第2-3次)、12.5%(第4-5次)、15%(第6次)和40%(第7次)。
贷款款项用于再融资和营运资本。
实地考察安排在7月21日在广东深圳进行。银行回复截至8月7日。
这家香港上市机械制造商2014年8月签署6.5亿港元三年期定期贷款。该贷款由恒生银行牵头，支付最高综合收益421个基点，利率较Hibor加码330个基点，费用为235个基点。(完) (编译 刘秀红；审校 王颖)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”