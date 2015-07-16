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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 16:59 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月16日

路透香港7月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:58时，1
港元=0.80107人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.16%，低
于上交易日收盘的42.98%。
    
   公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      5.22           5.68           1.15
 建设银行                                      6.67           6.50           1.28
 中国银行                                      5.23           4.45           1.47
 农业银行                                      3.76           3.67           1.28
 招商银行                                     18.15          20.90           1.08
 中信银行                                      9.88           5.88           2.10
 交通银行                                      7.98           7.07           1.41
 民生银行                                      9.80           9.17           1.33
 中国人寿                                     32.78          31.15           1.31
 中国平安                                     78.47          95.40           1.03
 中国太保                                     29.06          34.20           1.06
 中信证券                                     24.48          22.30           1.37
 新华人寿                                     49.35          38.10           1.62
 海通证券                                     19.71          14.86           1.66
 华能国际                                     10.48           9.44           1.39
 大唐发电                                      6.58           3.43           2.39
 华电国际                                      7.75           7.99           1.21
 中煤能源                                      7.49           3.93           2.38
 中国神华                                     20.12          15.40           1.63
 中国石油                                     13.40           8.01           2.09
 兖州煤业                                     10.77           4.77           2.82
 中国石化                                      7.11           6.20           1.43
 上海石化                                      6.78           3.36           2.52
 中海油服                                     18.09          10.50           2.15
 仪征化纤                                      7.69           2.51           3.82
 中国铝业                                      6.04           3.00           2.51
 江西铜业                                     15.90          10.98           1.81
 洛阳钼业                                     14.81           5.31           3.48
 紫金矿业                                      4.24           2.32           2.28
 马钢股份                                      4.39           1.97           2.78
 鞍钢股份                                      5.95           4.42           1.68
 重庆钢铁                                      4.24           1.63           3.25
 海螺水泥                                     20.31          25.15           1.01
 洛阳玻璃                                     12.11           4.07           3.71
 京城机电                                     13.29           5.40           3.07
 中联重科                                      6.16           4.20           1.83
 金隅股份                                      8.61           6.49           1.66
 中国国航                                     15.36           8.76           2.19
 东方航空                                      9.50           6.40           1.85
 南方航空                                     11.39           8.29           1.72
 中国远洋                                      8.15           4.17           2.44
 中海集运                                      6.38           2.48           3.21
 中集集团                                     21.12          17.32           1.52
 中海发展                                      8.92           5.10           2.18
 宁沪高速                                      7.76          10.16           0.95
 深高速                                        8.16           5.70           1.79
 成渝高速                                      5.29           2.93           2.25
 皖通高速                                     10.95           7.20           1.90
 广深铁路                                      5.32           3.86           1.72
 中国南车                                     17.17          10.34           2.07
 中国交建                                     16.54          10.56           1.96
 中国铁建                                     17.54          10.94           2.00
 中国中铁                                     13.65           7.26           2.35
 长城汽车                                     34.27          31.05           1.38
 比亚迪                                       52.19          36.75           1.77
 广汽集团                                     16.50           6.29           3.27
 青岛啤酒                                     39.60          45.60           1.08
 白云山                                       30.98          23.35           1.66
 新华制药                                      9.61           4.80           2.50
 海信科龙                                     10.78           5.97           2.25
 南京熊猫                                     13.43           6.42           2.61
 晨鸣纸业                                      8.02           3.91           2.56
 上海医药                                     20.48          19.28           1.33
 中兴通讯                                     22.19          18.40           1.51
 东方电气                                     15.67          11.14           1.76
 潍柴动力                                     23.56          11.28           2.61
 东北电气                                      5.17           2.18           2.96
 广船国际                                     45.96          21.30           2.69
 经纬纺机                                     15.57           9.78           1.99
 昆明机床                                      8.84           3.52           3.14
 一拖股份                                     10.08           5.20           2.42
 北辰实业                                      5.53           2.75           2.51
 创业环保                                     10.09           4.86           2.59
 中国中冶                                      6.10           2.77           2.75
 金风科技                                     19.29          16.70           1.44
 丽珠                                         58.82          37.25           1.97
 万科                                         14.70          19.00           0.97
 郑煤机                                        8.12           4.16           2.44
 大连港                                        5.97           2.75           2.71
 山东墨龙                                      9.59           3.44           3.48
 浙江世宝                                     52.01          15.38           4.22
 复星医药                                     26.03          25.20           1.29
 光大银行                                      5.37           4.19           1.60
 东江环保                                     19.35          14.38           1.68
 上海电气                                     12.54           5.19           3.02
 广发证券                                     19.50          16.30           1.49
 华泰证券                                     21.48          17.98           1.49
 
  
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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