更新版 1-中国金融:国开行地方债余额3,000亿元，希望尽快确定地方债年度置换总规模

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路透北京7月16日 - 中国国家开发银行 业务发展局局长刘勇周四称，国开行到今年地方平台贷款余额3,000亿元人民币，其中纳入政府直接债务的约1,700亿；他并称，对国开行来讲，债务置换可以降低风险，是有好处的。

他在银监会召开的首次银行业例行发布会上表示，希望尽快确定地方债年度置换总规模，否则市场会产生比较大影响，对开行债券发行也有挤出效应。

“国开行希望地方债市场化发行...，如果其发行利率和同期限国债一样的话，不能体现信用风险。”他在谈及地方债发行认购时表示，目前，国开行受到投资额度限制，对地方债购买量不是特别大。

继3月下达第一批一万亿元人民币地方债置换额度后，中国财政部近日又下达了第二批一万亿元置换额度。财政部此前称，第二批置换债券资金必须用于偿还审计确定的截至2013年6月30日政府负有偿还责任的债务中2015年到期的债务本金。

对于市场关注的国开行补充资本方面问题，刘勇称，国开行注资问题目前由人行主导，预计央行近期有望发布相关内容。

离岸债券发行上，他表示，国开行考虑到香港发债，并会在其他市场加强发债，并准备赴台发行宝岛债。

四位消息人士对路透称，国开行规划下半年发行宝岛债，但额度未定。此将成为首宗来台挂牌的中国准主权人民币债券。

在国开行服务实体经济方面，刘勇介绍，截止6月底，国开行总资产10.6万亿元；上半年表内发放贷款1.39万亿元，其中，新增人民币贷款5,454亿元，人民币贷款余额6.8万亿。

他称，截至6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量，共贷款发放4,198亿人民币，6月末棚户区贷款余额大数1万亿元，执行利率4.25%，相当同期限贷款基准利率下浮21%。

同时，国开行已与一带一路64个沿线国签订1,373亿美元融资协议，支持项目超400个，主要在原材料、矿产、基础设施、产能合作等方面。

中国国务院之前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构；此后国内媒体报导，中国央行将以外汇储备委托贷款债转股形式，向国家开发银行和进出口银行注资。（完）