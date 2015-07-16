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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 17:07 BJT

中国个股：国投安信旗下安信证券拟发至多420亿元人民币债券融资工具

路透上海7月16日 - 中国国投安信股份有限公司 周四公告称，旗下安信证券拟发行不超过420亿元的人民币债务融资工具，期限不超过十年，用于满足安信证券业务发展的需要，调整安信证券债务结构，补充安信证券流动资金和/或项目投资等用途。

公告指出，安信证券拟发行的债务融资工具包括普通债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、收益凭证及监管机构许可发行的其他品种，其中的次级债务和次级债券品种均不含转股条款。

国投安信自6月初以来持续停牌，筹划重大资产重组。上一交易日收报37.82元。

国投安信7月初已公布重组方案，由安信证券支付现金13.9亿元收购国投中谷期货，在收购完成后，由国投中谷期货吸收合并安信证券全资子公司安信期货，合并后的公司更名为国投安信期货公司。目前上证所正对该方案进行事后审核，待取得审核结果后公司再行复牌。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)

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