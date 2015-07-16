中国个股：国投安信旗下安信证券拟发至多420亿元人民币债券融资工具

路透上海7月16日 - 中国国投安信股份有限公司 周四公告称，旗下安信证券拟发行不超过420亿元的人民币债务融资工具，期限不超过十年，用于满足安信证券业务发展的需要，调整安信证券债务结构，补充安信证券流动资金和/或项目投资等用途。

公告指出，安信证券拟发行的债务融资工具包括普通债券、次级债券、次级债务、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、收益凭证及监管机构许可发行的其他品种，其中的次级债务和次级债券品种均不含转股条款。

国投安信自6月初以来持续停牌，筹划重大资产重组。上一交易日收报37.82元。