中国资管：6月末证券公司资产管理业务规模10.25万亿元人民币--基金业协会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月16日 - 中国证券投资基金业协会周四最新发布数据显示，截至2015年6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约30.35万亿元人民币，其中证券公司资产管理业务规模10.25万亿元。
基金业协会网站数据并显示，基金管理公司管理公募基金规模7.11万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模9.05万亿元，期货公司资产管理业务规模419亿元，私募基金管理机构资产管理规模3.89万亿元。
分类型看，证券公司资产管理业务中定向资管计划的产品数量已达12,499只，资产规模为89,540.94亿元，而集合计划和专项资管计划的产品数量分别为2,865只和61只，资产规模分别为12,202.68和723.18亿元。
另外，基金管理公司及其子公司专户业务规模合计90,526.13亿元，产品数量已达18,261只，其中社保基金及企业年金的规模为10,908.11亿元。
同时，私募基金管理机构资产管理规模也逐渐壮大，各类私募投资基金的数量已经达到16,401只，认缴规模和实缴规模分别达到38,923.55亿元和30,442.48亿元。在基金业协会登记的私募基金管理人家数为13,918家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”