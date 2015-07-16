中国新债：宁波定向发行201.4427亿元专项地方债，利率均较下限上浮15%

路透上海7月16日 - 中国宁波市财政局周四公告，当日采用定向承销方式发行了总额为201.4427亿元人民币的地方债券，其中一般债券125.2277亿元，专项债券76.215亿元。

此次定向发行的一般和专项债券中，均包括三年、五年、七年和10年期，同期限品种利率相同，分别为3.26%、3.61%、4.00%和4.03%。上述中标利率较同期限国债到期收益率五日均值(即投标区间下限)上浮幅度均约为15%。

发行规模方面，一般债券中三至10年品种各为23.4983亿元、37.4803亿元、26.9351亿元和37.314亿元；专项债券中，三至10年品种的发行量分别为13.83亿元、24.455亿元、14.83亿元和23.1亿元。

湖南省周四上午公开招标的四期一般地方债，中标利率均落在投标区间下限。三、五、七和10年期品种结果依次为2.83%、3.14%、3.48%和3.50%。

此前已有多地公布定向发行地方债情况，除河北省持平或贴近下限外，其余定向地方债利率较下限上浮幅度在15%-19%之间。

财政部、央行、银监会此前联合发文，明确地方债置换引入定向发行方式，同时将地方债全面纳入抵押品范围；定向发行部分将于8月底前全部完成。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 边竞；审校 黄凯)