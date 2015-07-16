欧洲汇市：英镑兑欧元升至七年半高位，受英国升息预期支撑

卡尼还淡化了英镑走强对通胀率的影响，帮助货币市场将央行预期升息时间提前至明年第一季。此前市场预期到5月份或更晚才会升息。

英镑兑美元 周四受叶伦讲话影响下跌0.1%至1.5622。英镑兑欧元 涨0.2%，至0.69795，此前一度触及0.69695英镑，为2007年11月以来最高水平。

“随着希腊局势的稳定，市场开始将关注焦点转回至基本面以及欧洲央行和英国央行利率观点迥异方面，”巴克莱驻伦敦G10外汇策略师Nikolaos Sgouropoulos称。

英镑兑欧元的上涨帮助英镑贸易加权指数 升至94.1，为2008年3月以来最高。

一些策略师认为，英国央行不论公开表示过什么，都不太可能在美国开始升息之前有所行动。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价