美国个股：欧盟对高通进行两起调查，涉及市场垄断及掠夺性定价

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
其他美国公司也已经进入欧盟关注视线，反垄断机构正在探查谷歌 和亚马逊 等企业的潜在市场违规行为，以及调查亚马逊、苹果 和星巴克 的欧洲税务。
高通表示，对于欧盟发起新的调查感到失望。
“我们一直很配合，并将继续配合欧盟委员会的行动，我们也依然认为任何调查关切都是毫无依据的。”高通在声明中指出。
高通今年稍早同意支付9.75亿美元的罚金，以了结中国政府一项历时14个月的妨害竞争行为调查。
根据欧盟法规，若企业被发现有市场违规行为，最高可处以相当于企业全球收入10%的罚金。并且，对于妨害竞争行为的调查没有特定的最后完成期限。（完）
(编译 李春喜/高琦 审校 蔡美珍)
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