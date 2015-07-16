中国投资：中国投资海外商业物业大增，去年首超100亿美元--世邦魏理仕

路透北京7月16日 - 全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕 周四表示，中国资本进军海外房地产呈爆发式增长，过去四年投资海外商业物业的年复合增长率高达72%，去年首次超过100亿美元。

世邦魏理仕最新发布报告称，中国在整个亚洲海外商业物业投资的占比已经超过四分之一。海外商业物业不包括开发项目及个人住宅投资。

报告指出，海外置业的行为已经从最初的中国主权基金和大型保险公司，扩大到中型保险公司和企业投资者，房地产商也积极拓展海外市场，满足高净值人士在主要海外城市的住宅资产需求。

“近几年中国的企业，尤其是房地产企业进军海外房地产市场的步伐也在加快，当中不乏企业直接购买海外办公楼，以作为他们拓展全球业务的基地的例子。”该公司中国区研究部主管陈仲伟表示，从机构投资者的角度看，海外房地产投资更多是把握市场机遇，优化资产配置。

报告显示，英国、美国和澳大利亚是中资海外置业的首选国家。2013和2014年，中国流向美国的投资占中国海外投资总额均超20%，当中多数流向位于主要门户城市的酒店和办公楼资产。