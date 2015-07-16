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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 18:25 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月16日

路透香港7月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             46.46                       19.91
 买入成交金额                   20.58                       10.83
 卖出成交金额                   25.88                        9.08
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   亚泰集团      175,035,054        286,011     175,321,065
 2                   中国石化       92,836,616     76,008,647     168,845,263
 3                   中国银行       28,431,095    138,513,423     166,944,518
 4                   上海机场       59,072,745    103,862,216     162,934,961
 5                   恒瑞医药      107,536,827     55,080,927     162,617,754
 6                   大秦铁路       18,710,511    131,438,994     150,149,505
 7                   恒生电子       53,804,779     77,460,336     131,265,115
 8                   工商银行       33,324,027     90,345,970     123,669,997
 9                   中信证券       35,267,147     88,039,091     123,306,238
 10                  中国平安       51,186,235     67,629,109     118,815,344
    =========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 辉山乳业         46,878,730     85,568,560     132,447,290
 2                 海通证券         60,479,288     65,714,312     126,193,600
 3                 阿里影业         45,723,900     33,827,000      79,550,900
 4                 恒大地产         38,707,950     31,013,400      69,721,350
 5                 国美电器         22,783,900     31,700,830      54,484,730
 6                 上海电气         30,080,480     21,090,140      51,170,620
 7                 广汽集团         43,282,620      6,727,280      50,009,900
 8                 中国中车         12,191,810     36,403,085      48,594,895
 9                 香港交易所       16,566,360     20,218,420      36,784,780
 10                顺风清洁能源     18,052,020     13,770,040      31,822,060
 (完)
    
        
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 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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