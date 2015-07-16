表格：沪港通活跃股一览--7月16日

路透香港7月16日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周四发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 46.46 19.91 买入成交金额 20.58 10.83 卖出成交金额 25.88 9.08 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 亚泰集团 175,035,054 286,011 175,321,065 2 中国石化 92,836,616 76,008,647 168,845,263 3 中国银行 28,431,095 138,513,423 166,944,518 4 上海机场 59,072,745 103,862,216 162,934,961 5 恒瑞医药 107,536,827 55,080,927 162,617,754 6 大秦铁路 18,710,511 131,438,994 150,149,505 7 恒生电子 53,804,779 77,460,336 131,265,115 8 工商银行 33,324,027 90,345,970 123,669,997 9 中信证券 35,267,147 88,039,091 123,306,238 10 中国平安 51,186,235 67,629,109 118,815,344 ========================================================================= === 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 辉山乳业 46,878,730 85,568,560 132,447,290 2 海通证券 60,479,288 65,714,312 126,193,600 3 阿里影业 45,723,900 33,827,000 79,550,900 4 恒大地产 38,707,950 31,013,400 69,721,350 5 国美电器 22,783,900 31,700,830 54,484,730 6 上海电气 30,080,480 21,090,140 51,170,620 7 广汽集团 43,282,620 6,727,280 50,009,900 8 中国中车 12,191,810 36,403,085 48,594,895 9 香港交易所 16,566,360 20,218,420 36,784,780 10 顺风清洁能源 18,052,020 13,770,040 31,822,060 (完) 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)