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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 18:59 BJT

东南亚股市：新加坡菲律宾股市走高，马来西亚股市假日之前基本持平

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 387.41 -0.16 -0.04 -5.69 410.77

新加坡 3353.45 14.59 +0.44 -0.35 3365.15

马来西亚 1726.73 -0.53 -0.03 -1.96 1761.25

泰国 1481.26 -5.48 -0.37 -1.10 1497.67

印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95

菲律宾 7617.13 58.09 +0.77 +5.35 7230.57

越南 626.90 -3.99 -0.63 +14.89 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校 白云)

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