东南亚股市：新加坡菲律宾股市走高，马来西亚股市假日之前基本持平

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 387.41 -0.16 -0.04 -5.69 410.77
新加坡 3353.45 14.59 +0.44 -0.35 3365.15
马来西亚 1726.73 -0.53 -0.03 -1.96 1761.25
泰国 1481.26 -5.48 -0.37 -1.10 1497.67
印尼 4869.85 -31.96 -0.65 -6.83 5226.95
菲律宾 7617.13 58.09 +0.77 +5.35 7230.57
越南 626.90 -3.99 -0.63 +14.89 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王颖；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”