国际油市：亚洲石脑油维持正价差格局，反映供应持续过剩

路透新加坡7月16日 - 亚洲前月石脑油价格周四连续第六天低于次月 价格，反映了供应过剩导致的疲弱市况。 前月9月上半月的石脑油价格比10月上半月价格每吨495.50低出0.5美 元，或者说市场处于正价差状态。 卖家正在苦苦应对大量来自西方的船货，而现货石脑油价格料进一步 走低，基于成本加运费的价格为贴水的状态已超过一周。 交易商称，基本面疲弱的原因是石脑油供应过多。需求倒是一直很健 康，因为石脑油裂解厂商大多数都开动了最大产能，以利用炼化利润强劲 的契机。 据官方数据，新加坡汽油库存增加，截至7月15日当周，新加坡的陆 上馏分油库存增加近13%，或137.4万桶至1,205.2万桶。馏分油主要由汽 油和调和汽油组成。 新加坡现货市场方面，达成两笔石脑油交易，和一笔汽油交易。 中石油向壳牌售出8月2-6日装运的95号汽油船货，价格为每桶76.20 美元。 Socar从BP购入一批9月下半月的石脑油船货，价格为每吨495美元， 另外还与Statoil达成9月上半月/9月下半月的石脑油价差交易，价格为平 价。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)