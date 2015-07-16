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亚洲 | 2015年 7月 16日 星期四 19:50 BJT

国际油市：亚洲石脑油维持正价差格局，反映供应持续过剩

路透新加坡7月16日 - 亚洲前月石脑油价格周四连续第六天低于次月
价格，反映了供应过剩导致的疲弱市况。
    
    前月9月上半月的石脑油价格比10月上半月价格每吨495.50低出0.5美
元，或者说市场处于正价差状态。
    
    卖家正在苦苦应对大量来自西方的船货，而现货石脑油价格料进一步
走低，基于成本加运费的价格为贴水的状态已超过一周。
    
    交易商称，基本面疲弱的原因是石脑油供应过多。需求倒是一直很健
康，因为石脑油裂解厂商大多数都开动了最大产能，以利用炼化利润强劲
的契机。
    
    据官方数据，新加坡汽油库存增加，截至7月15日当周，新加坡的陆
上馏分油库存增加近13%，或137.4万桶至1,205.2万桶。馏分油主要由汽
油和调和汽油组成。
    
    新加坡现货市场方面，达成两笔石脑油交易，和一笔汽油交易。
    
    中石油向壳牌售出8月2-6日装运的95号汽油船货，价格为每桶76.20
美元。
    
    Socar从BP购入一批9月下半月的石脑油船货，价格为每吨495美元，
另外还与Statoil达成9月上半月/9月下半月的石脑油价差交易，价格为平
价。(完)
   
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
DIS/ACN]
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    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 白云; 审校 王洋)

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