美股业绩：黑石集团季度获利大减62%，受全球股市疲弱影响

路透7月16日 - 全球最大的另类资产管理公司 黑石集团公布第二季获利大降62%，因全球股市疲弱令其部分资产价值承压。

黑石集团周四称，第二季的经济净利润(ENI)为5.08亿美元，低于上年同期的13.3亿美元。ENI是衡量公司盈利能力的指标，它计入了对投资组合按市值计算的估值的考量。

这合每股经济净利润(ENI)0.43美元，低于汤森路透访问的分析师预估均值0.50美元。

不过黑石二季度的可分配利润为10亿美元，同比增长了35%。可分配利润显示的是可用于股息发放的实际现金数量。

黑石集团截至第二季底的资管规模触及3,327亿美元的纪录水平。(完)