美股业绩：黑石集团季度获利大减62%，受全球股市疲弱影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月16日 - 全球最大的另类资产管理公司 黑石集团公布第二季获利大降62%，因全球股市疲弱令其部分资产价值承压。
黑石集团周四称，第二季的经济净利润(ENI)为5.08亿美元，低于上年同期的13.3亿美元。ENI是衡量公司盈利能力的指标，它计入了对投资组合按市值计算的估值的考量。
这合每股经济净利润(ENI)0.43美元，低于汤森路透访问的分析师预估均值0.50美元。
不过黑石二季度的可分配利润为10亿美元，同比增长了35%。可分配利润显示的是可用于股息发放的实际现金数量。
黑石集团截至第二季底的资管规模触及3,327亿美元的纪录水平。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。