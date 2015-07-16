马来西亚期市：棕榈油期货在开斋节假期前跌至一周低点，因需求疲弱

路透马尼拉7月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低点，受需求不振和未来两个月产量料增加的预期打压。马来西亚将迎来开斋节假期，所以周四交易时间缩短为半天。

市场周五将因开斋节休市，周一将恢复交易。

“需求下降，市场预期8月和9月产量将增加，推低了棕榈油价格，此外有基金结清了芝加哥期货交易所(CBOT)谷物期货的仓位，”一家吉隆坡的棕榈油经纪商说

马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货最低跌至每吨2,173马币(林吉特)，为7月9日以来最低位，之后缩减跌幅，终场收低0.3%，报2,190马币。(完)

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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