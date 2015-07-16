马来西亚期市：棕榈油期货在开斋节假期前跌至一周低点，因需求疲弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透马尼拉7月16日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低点，受需求不振和未来两个月产量料增加的预期打压。马来西亚将迎来开斋节假期，所以周四交易时间缩短为半天。
市场周五将因开斋节休市，周一将恢复交易。
“需求下降，市场预期8月和9月产量将增加，推低了棕榈油价格，此外有基金结清了芝加哥期货交易所(CBOT)谷物期货的仓位，”一家吉隆坡的棕榈油经纪商说
马来西亚衍生品交易所的10月棕榈油期货最低跌至每吨2,173马币(林吉特)，为7月9日以来最低位，之后缩减跌幅，终场收低0.3%，报2,190马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
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(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”