国际油市：亚洲馏分油价差仍保持贴水，供应持续偏高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡7月16日 - 亚洲中质馏分油供应周四依然保持高位，从而使航煤和指标500ppm柴油价差保持在贴水水平。
柴油价差自5月20日以来就处于负值区域。鉴于供应不断攀升，卖家为将来市况出现更大动荡做好了准备。
官方数据显示，截至7月15日当周，新加坡陆地中间馏分油库存激增173万桶，增幅16%，达到三个月最高水平1,246.3万桶。
与此同时，沙特阿拉伯料将有大量柴油供应标售。
交易消息人士称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)子公司Aramco Trading标售280万桶超低硫柴油，船期在7月底至8月初。这足以满足日本三天半的需求。
“我们已经看到亚太地区受到影响，”Wood Mackenzie炼化部门分析师Suresh Sivanandam表示。
马来西亚国家石油公司(Petronas)总共标售53万桶柴油，船期在8月上半月；标售期截止到7月20日。
新加坡现货市场上有三笔柴油交易达成，但没有航煤交易达成。
BP 从道达尔 买进18万桶含硫10ppm的柴油，船期8月4-8日，价格为每桶升水2.50美元；另外从联合石化买进15万桶含硫500PPm柴油，船期7月31-8月4日，每桶贴水0.9美元。
联合石化向Sietco出售15万桶含硫500ppm柴油，船期8月5-9日，每桶贴水0.2美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”