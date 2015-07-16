国际油市：亚洲馏分油价差仍保持贴水，供应持续偏高

路透新加坡7月16日 - 亚洲中质馏分油供应周四依然保持高位，从而使航煤和指标500ppm柴油价差保持在贴水水平。

柴油价差自5月20日以来就处于负值区域。鉴于供应不断攀升，卖家为将来市况出现更大动荡做好了准备。

官方数据显示，截至7月15日当周，新加坡陆地中间馏分油库存激增173万桶，增幅16%，达到三个月最高水平1,246.3万桶。

与此同时，沙特阿拉伯料将有大量柴油供应标售。

交易消息人士称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)子公司Aramco Trading标售280万桶超低硫柴油，船期在7月底至8月初。这足以满足日本三天半的需求。

“我们已经看到亚太地区受到影响，”Wood Mackenzie炼化部门分析师Suresh Sivanandam表示。

马来西亚国家石油公司(Petronas)总共标售53万桶柴油，船期在8月上半月；标售期截止到7月20日。

新加坡现货市场上有三笔柴油交易达成，但没有航煤交易达成。

BP 从道达尔 买进18万桶含硫10ppm的柴油，船期8月4-8日，价格为每桶升水2.50美元；另外从联合石化买进15万桶含硫500PPm柴油，船期7月31-8月4日，每桶贴水0.9美元。

联合石化向Sietco出售15万桶含硫500ppm柴油，船期8月5-9日，每桶贴水0.2美元。(完)

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