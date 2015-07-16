欧洲股市：涨至六周高位，因希腊议会通过救助计划和欧洲央行提供援助

* FTSEurofirst 300指数收涨1.4%，Euro STOXX 50指数上扬1.5%

* 欧洲央行同意增加向希腊银行业提供的金援

路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周四上涨至六周高位，此前希腊议会通过其债权人要求的撙节计划，重启新的希腊救助计划磋商，使该国留在欧元区。

欧洲央行的消息带动欧洲股市触及日内高位。欧洲央行推进其经济刺激计划，同意向希腊银行业提供更多资金，且承诺在有需要时采取进一步行动。

希腊的银行和希腊交易所过去几周关闭，是该国实施资本管制的一部份，但银行计划在下周重开，因欧洲将恢复向在挣扎中的希腊经济提供支援。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.4%，报1,608.71点，为逾六周最高水平。该指数在今年迄今攀升近20%。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨1.5%。

一些分析师表示，未来几周股市可能受压，因担心希腊债务问题还未得到解决和臆测美国升息时机。

美联储主席叶伦周三表示，联储在今年升息的轨道之上。利率上升会拖累股市表现，因利率攀升使债券和现金的投资回报上升。