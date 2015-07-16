欧洲股市：涨至六周高位，因希腊议会通过救助计划和欧洲央行提供援助

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收涨1.4%，Euro STOXX 50指数上扬1.5%
* 欧洲央行同意增加向希腊银行业提供的金援
路透伦敦7月16日 - 欧洲股市周四上涨至六周高位，此前希腊议会通过其债权人要求的撙节计划，重启新的希腊救助计划磋商，使该国留在欧元区。
欧洲央行的消息带动欧洲股市触及日内高位。欧洲央行推进其经济刺激计划，同意向希腊银行业提供更多资金，且承诺在有需要时采取进一步行动。
希腊的银行和希腊交易所过去几周关闭，是该国实施资本管制的一部份，但银行计划在下周重开，因欧洲将恢复向在挣扎中的希腊经济提供支援。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高1.4%，报1,608.71点，为逾六周最高水平。该指数在今年迄今攀升近20%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 上涨1.5%。
一些分析师表示，未来几周股市可能受压，因担心希腊债务问题还未得到解决和臆测美国升息时机。
美联储主席叶伦周三表示，联储在今年升息的轨道之上。利率上升会拖累股市表现，因利率攀升使债券和现金的投资回报上升。
德国DAX指数 收高1.53%，报11,716.76点。英国富时FTSE 100指数 收升0.63%，报6,796.45点；法国CAC指数 涨1.47%，收报5,121.50点。(完)
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