芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第三日，因天气改善有利大豆生长

路透芝加哥7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因预期美国中西部将迎来急需的降水和气温上升，将扶助作物生长。

大豆价格连跌第三日，为5月底来最长跌势。

大豆早盘上涨，因技术性买盘和豆粕期货走高，但因预报天气改善，大豆掉头下跌。

CBOT-8月大豆 在接近周三所及的一周低位10.14-1/4美元寻获支撑。

豆粕期货涨跌互见，近月豆粕合约上涨，因现货市场供应紧张，而新作豆粕合约下跌。

豆粕收低远低于日高，因8月合约 触及逾一年最高后有获利了结，令价格承压。

美国农业部周四早上表示，最新一周出售销售美国大豆总计4.55万吨，和市场预期一致。新作大豆出口销售50.7万吨，超过预估区间20-40万吨的高端。

8月大豆期货合约 收低6美分，报每蒲式耳10.19美元。

8月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨363.6美元。8月豆油合约 跌0.19美分，报31.46美分。

今日CBOT大豆预估成交量为160,266口，豆粕为112,309口，豆油为82,721口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)