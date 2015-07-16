芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌第三日，因天气改善有利大豆生长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因预期美国中西部将迎来急需的降水和气温上升，将扶助作物生长。
大豆价格连跌第三日，为5月底来最长跌势。
大豆早盘上涨，因技术性买盘和豆粕期货走高，但因预报天气改善，大豆掉头下跌。
CBOT-8月大豆 在接近周三所及的一周低位10.14-1/4美元寻获支撑。
豆粕期货涨跌互见，近月豆粕合约上涨，因现货市场供应紧张，而新作豆粕合约下跌。
豆粕收低远低于日高，因8月合约 触及逾一年最高后有获利了结，令价格承压。
美国农业部周四早上表示，最新一周出售销售美国大豆总计4.55万吨，和市场预期一致。新作大豆出口销售50.7万吨，超过预估区间20-40万吨的高端。
8月大豆期货合约 收低6美分，报每蒲式耳10.19美元。
8月豆粕合约 收高1.4美元，报每短吨363.6美元。8月豆油合约 跌0.19美分，报31.46美分。
今日CBOT大豆预估成交量为160,266口，豆粕为112,309口，豆油为82,721口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。