更正-全球金市：金价跌至八个月低位，因美联储升息前景推动美元续涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，8月期金跌幅应为“0.3%”。)
* 金价连跌第四日，因美联储升息前景推高美元
* 铂金降至六年半低位每盎司1,000.25美元
* 股市上涨，因希腊议会通过撙节计划
路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周四跌至八个月低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)重申今年可能升息，带动美元升至七周高位。
全球股市攀升，因企业季报强劲，且对希腊债务问题的忧虑有所缓解。希腊议会通过债权人要求的撙节计划，这是开啓数十亿欧元救助磋商的提前条件。股市上涨分散投资者对金市的关注。
现货铂金 触及2009年2月来最低每盎司1,000.25美元，因市场认为供应充足。全球最大生产商英美铂金 称第二季产量增长60%。
钯金 下滑至2012年11月来最低的每盎司622.75美元。
1841 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,144.65美元，此前跌至11月来最低1,142.10美元，因美联储主席叶伦周三称如果美国经济如预期的成长，美联储将可能在今年稍晚升息。
美国8月期金 收跌0.3%，报每盎司1,143.90美元。
美元指数上涨至七周高位，因美国初请失业金人数下降，巩固市场对美国今年升息的预期。
现货银 下跌0.7%，报每盎司14.98美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”