国际油市：英国油田关闭带动布兰特原油上涨，库欣库存增加使美国原油下跌

* 交易商称英国最大油田因停电而关闭

* 数据显示库欣原油库存料增加，令美国原油期货承压

* 8月布兰特原油合约到期

路透纽约7月16日 - 近月布兰特原油期价周四上涨，之前英国最大油田停电而关闭，8月布兰特原油合约到期。

交易商称，美国原油期货回吐涨幅收低，因行业信息公司Genscape提供的数据显示库欣原油库存增加。

8月布兰特原油 收涨0.46美分，报每桶57.51美元。盘中触及58.21美元。该合约到期。

9月布兰特原油 收跌0.20美分，报每桶56.92美元，盘中触及58美元的日内高位。

路透数据显示，8月/9月布兰特原油出现升水，且升水触及75美分日内高位，为2014年6月来最高升水。

美国8月原油 下跌0.50美元，收报每桶50.91美元，交投区间为50.34-52.71美元。

“库欣原油库存再次增加，不利于美国原油市场，而Buzzard油田关关和布兰特原油合约到期，支撑布兰特原油市场，”Price Futures Group 分析师Phil Flynn说。

交易商表示，英国Buzzard油田因电力供应中断而关闭。

交易商说，Buzzard油田石油正常日产量为17-18万桶，该油田在周四早间关闭。

Buzzard油田运营商Nexen的发言人对此拒绝置评。

交易消息人士称，Genscape提供的数据显示，自上周五以来，库欣原油库存增加了近100万桶。(完)