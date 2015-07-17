修正-美国股市：上涨，eBay和Netflix带动Nasdaq指数创收盘新纪录

(更正：正文最后一段应为“有46只标普500指数成份股”，而非“有46普500指数成份股”)

* 希腊议会通过撙节计划

* Nasdaq指数创收盘新纪录

* 谷歌在盘后劲升7%，此前公布业绩

* 高盛和UnitedHealth公布业绩后下跌，限制道指涨幅

* 道指上涨0.39%，标准普尔500指数升0.8%，Nasdaq指数上升1.26%

路透7月16日 - 美国股市周四收高，NASDAQ指数大涨超过1%，创收盘新纪录，此前eBay 和Netflix 公布强劲季度业绩。

希腊议会通过撙节计划，提振投资者人气。

不过，高盛 和UnitedHealth 季报欠佳限制道指涨幅。

标普500指数较八日前飙升近4%，当时该指数跌至3月来最低水平，因担心希腊债务危机和中国股市暴跌。

“这证明美国市场在面对似乎没完没了的全球忧虑时仍显示出韧性，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide说。

道琼工业指数 收涨70.08点，或0.39%，至18,120.25点；标准普尔500指数 上升16.89点，或0.8%，至2,124.29点；Nasdaq指数 收高64.24点，或1.26%，至5,163.18点，略高于6月23日创下的纪录最高收位5,160.095点。

标普500指数也迫近纪录高点。

标普500指数10大类股中有九种上涨，公用事业指数 以1.54%的涨幅拔得头筹。原料类指数 是唯一下跌的板块，下滑0.24%。

在收市后，谷歌公布第二季营收增长11%，股价跳升最多7.5%。

根据StarMine提供的数据，标普500指数市盈率为16.8倍，高于10年均值14.7倍。

汤森路透预计，第二季美国企业营收跌幅将为近六年来最大，盈利料下降2.9%。

Netflix暴涨18.02%，至纪录高位115.81美元，此前该公司公布的订户数据强劲。花旗集团公布季度盈利为八年来最高，股价劲涨3.77%，至六年半高位58.59美元。

EBay 飙升3.39%，至纪录高位65.59美元，此前该公司公布的季度获利好于预期，且宣布将出售其企业业务。

但高盛下滑0.84%，因公布的季度盈利为近四年来最小。UnitedHealth下跌0.74%，因其成本预估高于分析师的预期。

市场成交清淡，根据BATS提供的交易所数据，美国各股票交易平台总计成交约56股，低于本月迄今日成交均值66亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,159和942家；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,852和945家。

有46只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低；有182只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，63只触及新低。(完)