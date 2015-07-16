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市场报道 | 2015年 7月 17日 星期五 05:55 BJT

《美国重要政经日程》--7月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布6月房屋开工数据

1230 - 劳工部公布6月消费者物价指数(CPI)和实质所得数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 孙茉莉)

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