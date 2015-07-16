韩国数据：6月PPI较上年同期下跌3.6%，跌速略加快

路透首尔7月17日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，连跌第11个月，跌速较5月略为加快，反映内需仍然疲弱。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 利棣儿；审校 孙茉莉)