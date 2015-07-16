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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 06:02 BJT

韩国数据：6月PPI较上年同期下跌3.6%，跌速略加快

路透首尔7月17日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，连跌第11个月，跌速较5月略为加快，反映内需仍然疲弱。

5月PPI同比下跌3.5%。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

*6月 5月 *6月 5月

(较前月变动率) (较上年同期变动率)

PPI 0.0 0.1 -3.6 -3.5

主要类别

农渔林产品 -2.1 2.2 3.4 6.6

工业产品 　 0.1 0.3 -5.8 -5.9

电力,自来水,燃气 0.0 -3.8 -10.2 -10.1

服务业 0.0 0.1 1.3 1.3 * 有待修正

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 利棣儿；审校 孙茉莉)

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