韩国数据：6月PPI较上年同期下跌3.6%，跌速略加快

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔7月17日 - 韩国央行周五公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)较上年同期下跌3.6%，连跌第11个月，跌速较5月略为加快，反映内需仍然疲弱。
5月PPI同比下跌3.5%。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
*6月 5月 *6月 5月
(较前月变动率) (较上年同期变动率)
PPI 0.0 0.1 -3.6 -3.5
主要类别
农渔林产品 -2.1 2.2 3.4 6.6
工业产品 0.1 0.3 -5.8 -5.9
电力,自来水,燃气 0.0 -3.8 -10.2 -10.1
服务业 0.0 0.1 1.3 1.3 * 有待修正
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 56.65%，服务业占33.49%，农渔产品则占3.23%，水、电和气油占6.40%。(完) (编译 利棣儿；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”