《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.53 +0.80 +0.99 2094332
京东 33.84 +1.45 +4.48 7117030
新浪 42.38 +0.16 +0.38 2800158
搜狐 47.03 +0.77 +1.66 334992
网易 150.76 +8.88 +6.26 1019384
百度 190.10 +3.52 +1.89 2342706
台湾
台湾积体电路 22.73 +0.17 +0.75 5235131
联电 1.95 +0.00 +0.00 62898
日月光 6.45 -0.10 -1.53 336055
矽品精密 7.04 -0.05 -0.71 1261112
和信超媒体 0.74 +0.01 +1.65 164585
友达 4.04 -0.09 -2.18 346434
中华电信 30.75 +0.52 +1.72 29106
台湾国际航电 43.10 -3.30 -7.11 10776773
香港
中国移动 62.78 +0.50 +0.80 184352
中国联通 14.18 -0.01 -0.07 246389
中国电信 56.22 +0.71 +1.28 13313
中芯国际 4.87 +0.04 +0.83 5195
电讯盈科 5.73 -0.06 -1.04 1389
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”