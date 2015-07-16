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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.53 +0.80 +0.99 2094332

京东 33.84 +1.45 +4.48 7117030

新浪 42.38 +0.16 +0.38 2800158

搜狐 47.03 +0.77 +1.66 334992

网易 150.76 +8.88 +6.26 1019384

百度 190.10 +3.52 +1.89 2342706

台湾

台湾积体电路 22.73 +0.17 +0.75 5235131

联电 1.95 +0.00 +0.00 62898

日月光 6.45 -0.10 -1.53 336055

矽品精密 7.04 -0.05 -0.71 1261112

和信超媒体 0.74 +0.01 +1.65 164585

友达 4.04 -0.09 -2.18 346434

中华电信 30.75 +0.52 +1.72 29106

台湾国际航电 43.10 -3.30 -7.11 10776773

香港

中国移动 62.78 +0.50 +0.80 184352

中国联通 14.18 -0.01 -0.07 246389

中国电信 56.22 +0.71 +1.28 13313

中芯国际 4.87 +0.04 +0.83 5195

电讯盈科 5.73 -0.06 -1.04 1389

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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