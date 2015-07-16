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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 06:11 BJT

****日韩经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
     
    7月13日当周
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济指标公布
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)    
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                7月         --        正14
    
    7月21日(二)
    暂无重要经济指标公布
    
    7月22日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季初值     --       +0.8%
                              (较上年同期)                         --       +2.5%
    2350 日本出口(较上年同期)                          6月         --       +2.4%
             进口(较上年同期)                                      --       -8.7%
             贸易收支(亿日圆)                                      --   逆差2,160
    
    7月23日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                            7月         --          99
    
    7月24日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           7月初值       --        50.1(完)

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