金砖国家：7月16日股汇市收盘纵览

路透7月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上扬0.4%或3.71点，报941.69点。

中国股市：沪综指缩量收升，权重蓝筹股整体下跌抑制大盘反弹幅度

中国汇市：人民币收至一周低点且成交放大，期权波动率上升

香港股市：止跌收涨，受中国股市涨势激励

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巴西股市：指标Bovespa指数 微升0.32，报53,069.75点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，因对美国即将升息的担忧盖过了投资者对希腊情势的谨慎乐观情绪。雷亚尔 收报3.1575/82，上日收报3.1340/60。

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南非股市：上扬，零售商Truworths International公布年度营收超预期，英美铂金 公布产出数据强劲。Top-40指数 收升0.61%，至47,228.09点。大盘综合指数 亦涨0.61%，至52,849.12点。

南非汇市：兰特下滑，因美联储暗示或在今年升息提振美元走强

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印度股市：收升，创近三个月来最高收盘位，银行股和指数权重股Reliance Industries领涨，因寄望伊朗核协议达成后油价下降。指标BSE指数 涨0.88%，至28,446.12点；NSE指数 升0.99%，至8,608.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收盘报63.5050/63.5150，上日报63.41/63.420。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨1.14%，报919.810点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.14%，报502.48点。