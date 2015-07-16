更新版 1-美股业绩：花旗第二季获利升至八年高位，因节本措施起效

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 第二季经调整后每股盈余(EPS)为1.45美元，分析师预估为1.34美元
* 花旗支出减少6%
* 固定收益营收降低1%
路透7月16日 - 美国按资产计第三大银行--花旗集团 公布的季度获利创八年高位，因重组和成本削减起效，法务费用大幅降低。
花旗通过出售数个国家的零售业务，减少美国分支网络，和剥离非核心业务精简了公司架构。
花旗周四在纽约证交所收高3.77%，报58.59美元。
花旗核心业务Citicorp第二季营业费用减少6%至98亿美元，经汇兑因素调整后为减少1%。
上述费用包括6,100万美元重组支出，低于上年同期的3.97亿美元。
花旗将Citi Holding的资产规模削减22%，该部门第二季获利为1.57亿美元。该部门拥有花旗计划出售的业务。
花旗集团首席执行官高沛德(Michael Corbat)在声明中称，”通过积极支出及遵守财务纪律，我们有望实现今年的财务目标。”
在截至6月30日的第二季，花旗平均资产回报率为1.06%，优于高沛德设定的今年至少0.9%的目标。
花旗固定收益业务应收减少1%至30.6亿美元，远低于华尔街竞争对手的降幅。
花旗第二季净利升至48.5亿美元，合每股盈余(EPS)1.51美元，上年同期分别为1.81亿美元和0.03美元。
经法务成本和部分会计科目调整后，花旗的季度净利为同比增加18%至46.5亿美元，EPS为1.45美元，据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预计EPS为1.34美元。
第二季经调整后总营收降低1.5%至191.6亿美元，略高于分析师预估的191.1亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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