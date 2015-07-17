英国利率：英国央行总裁暗示年底前后或加息

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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卡尼表示，英镑升值具有传导性，一直对疲弱的英国整体通胀率产生影响，而且由于欧元区和英国的货币政策方向背离，两者之间的关联性非常强。
不过他认为，随着年底的临近，通胀压力逐步增强的趋势将变得更加明显，因为油价下跌对年通胀率的影响渐渐消失。
卡尼表示，升息前景取决于如何利用经济中依然闲置的产能，需要每个季度的经济成长率保持在0.6%左右。
中期而言，他预测利率可能升至历史平均水平约4.5%的一半。
8月会议上，货币政策委员会九位委员可能出现今年以来的首次意见分歧。去年下半年时，威尔和麦卡弗蒂曾投票支持升息，当时恰值通胀开始因油价下跌而走软之前。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 李婷仪/张若琪)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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