英国利率：英国央行总裁暗示年底前后或加息

卡尼表示，英镑升值具有传导性，一直对疲弱的英国整体通胀率产生影响，而且由于欧元区和英国的货币政策方向背离，两者之间的关联性非常强。

不过他认为，随着年底的临近，通胀压力逐步增强的趋势将变得更加明显，因为油价下跌对年通胀率的影响渐渐消失。

卡尼表示，升息前景取决于如何利用经济中依然闲置的产能，需要每个季度的经济成长率保持在0.6%左右。

中期而言，他预测利率可能升至历史平均水平约4.5%的一半。

8月会议上，货币政策委员会九位委员可能出现今年以来的首次意见分歧。去年下半年时，威尔和麦卡弗蒂曾投票支持升息，当时恰值通胀开始因油价下跌而走软之前。(完)