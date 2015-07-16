《中国报摘》--中国证券报7月17日

* 头版头条:

--评论员文章：中国社会财富的配置正在发生重要变化。随着居民个人财富规模不断增长，以储蓄和房地产投资为主的传统资产配置模式逐渐弱化，股票、债券、银行理财、资产管理等金融资产的吸引力不断增强，资产配置多元化时代已经来临。在宏观基本面支持和管理层大力呵护下，资本市场必将在这一轮社会财富再配置的进程中担当重任。

* 其他:

--国务院总理李克强在会见世界银行行长金墉时表示，中国有条件、有能力妥善应对各种风险挑战，使市场有稳定预期，保持健康发展，促进中国经济长期中高速增长，迈向中高端水平。

--首批基金二季报披露。部分基金经理认为，后市预计持续震荡，个股料将出现分化。三季度市场有利的方面在于，经过本轮剧烈调整，很多行业个股调整幅度超过50%，部分个股已经具备明显的长期投资价值。

--中国证券业协会公布6月证券公司场外业务统计数据报表，数据显示，6月报价系统发行私募产品468只，月度发行金额795.15亿元人民币，日均发行量再创新高，达36.14亿元。

--中信证券 公告称，其今年第二期次级债券已发行完毕，本期次级债发行规模为85亿元，期限五年，第三年末附发行人赎回选择权，票面利率为5.0%。