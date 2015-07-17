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市场报道 | 2015年 7月 17日 星期五 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值    
    
    7月13日当周    
    
    7月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。  
    
    7月20日当周
    
    7月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --      持平
                            (较上年同期)                           -1.3%  -1.3%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              5月         --   盈余204
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --   盈余223
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          5月         -- 净流入375 
    
    7月21日(二)  
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          6月　　　　 --  顺差34.33
 　 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              6月         --      93.50
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       -- 　　123.83 
    
    7月22日(三)
    0645 法国企业景气指数                              7月        正101    正100
    0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月)            5月         --     +5.40%
               未经季节调整的工业订单(较上年同期)                  --     +7.90%
    0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月)            5月         --     -0.60%
               未经季节调整的工业销售(较上年同期)                  --     -0.20%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           7月         --      0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月)            5月         --     +0.70%
               未经季节调整的零售销售(较上年同期)                  --    　 持平      
    
    7月23日(四)
    0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元)        6月初值         --   顺差28.6
    0830 英国零售销售(较前月)                          6月         --      +0.2%
                 (较上年同期)                                      --      +4.6%
    1400 欧元区消费者信心指数                      7月初值       负5.75    负5.6        
    
    7月24日(五)
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值         --       50.7
                   服务业PMI                                       --       54.1
                   综合PMI                                         --       53.3
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值        51.9      51.9
                   服务业PMI                                      54.0      53.8
                   综合PMI                                         --       53.7
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     7月初值        52.3      52.5
                     服务业PMI                                    54.3      54.4
                     综合PMI                                      53.9      54.2
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        6月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.1%

    7月24-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                          6月         --      -0.2%
                     (较上年同期)                                  --      -0.8% (完)

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