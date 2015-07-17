欧洲经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月13日当周 7月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 7月20日当周 7月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375 7月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差34.33 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 93.50 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 123.83 7月22日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 正101 正100 0800 意大利经季节调整的工业订单(较前月) 5月 -- +5.40% 未经季节调整的工业订单(较上年同期) -- +7.90% 0800 意大利经季节调整的工业销售(较前月) 5月 -- -0.60% 未经季节调整的工业销售(较上年同期) -- -0.20% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 5月 -- +0.70% 未经季节调整的零售销售(较上年同期) -- 持平 7月23日(四) 0800 意大利对非欧盟地区贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差28.6 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.6% 1400 欧元区消费者信心指数 7月初值 负5.75 负5.6 7月24日(五) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 50.7 服务业PMI -- 54.1 综合PMI -- 53.3 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 51.9 51.9 服务业PMI 54.0 53.8 综合PMI -- 53.7 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.3 52.5 服务业PMI 54.3 54.4 综合PMI 53.9 54.2 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.1% 7月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.8% (完)