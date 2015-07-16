《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月17日

路透香港7月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7507港元 ) 美国股市周四收高，道琼工业指数 收涨70.08点，或0.39%，至18,120.25点，NASDAQ指数 大涨超过1%，创收盘新纪录，此前eBay 和Netflix 公布强劲季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 130.920 1.46 29889 10.147 0.27 中国铝业 9.800 1.98 35351 3.038 1.28 中国移动 62.780 0.80 184352 97.318 -0.24 中国人寿 20.170 2.96 134352 31.266 0.37 中石油 104.130 1.74 35294 8.071 0.76 中石化 79.920 1.00 41745 6.194 -0.09 汇丰控股 45.240 1.23 1362665 70.128 0.33 中电信 56.220 1.28 13313 4.357 0.40 中国联通 14.180 -0.07 246389 10.990 1.58 兖州煤业 6.200 0.49 16486 4.805 0.74 华能国际 49.500 3.17 16997 9.591 1.60 南方航空 53.770 5.68 12943 8.335 0.54 东方航空 41.660 9.69 19275 6.458 0.90 中芯国际 4.870 0.83 5195 0.755 -0.67 （完） (整理 梁慧仪)