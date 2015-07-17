中港个股：中信证券发行完毕85亿元五年期次级债，票面利率5.0%

该公司3月曾公告称，今年拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，债务融资规模较前两年目标激增一倍，期限不超过15年，品种包括普通公司债券、次级债券和债务、收益凭证及境外债券、境外次级债或结构性票据。