中港个股：中信证券发行完毕85亿元五年期次级债，票面利率5.0%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月17日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，已于昨日发行完毕85亿元人民币五年期次级债，票面利率为5.0%。
此为中信证券今年第二期次级债券，第三年末附发行人赎回选择权。
该公司3月曾公告称，今年拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，债务融资规模较前两年目标激增一倍，期限不超过15年，品种包括普通公司债券、次级债券和债务、收益凭证及境外债券、境外次级债或结构性票据。
中信证券A股周四收报24.48元，近三个月累计下跌30%。（完）
欲了解详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”