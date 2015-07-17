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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 08:18 BJT

中港个股：中信证券发行完毕85亿元五年期次级债，票面利率5.0%

路透上海7月17日 - 中国最大券商--中信证券 周五公告称，已于昨日发行完毕85亿元人民币五年期次级债，票面利率为5.0%。

此为中信证券今年第二期次级债券，第三年末附发行人赎回选择权。

该公司3月曾公告称，今年拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，债务融资规模较前两年目标激增一倍，期限不超过15年，品种包括普通公司债券、次级债券和债务、收益凭证及境外债券、境外次级债或结构性票据。

中信证券A股周四收报24.48元，近三个月累计下跌30%。（完）

欲了解详情，请点选 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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