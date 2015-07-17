日本财政：政府下一财年将拨出320亿美元用于促进增长举措--朝日新闻

路透东京7月17日 - 日本朝日新闻周五报导称，日本政府将在下一财年的国家预算中，拨出大约4万亿日圆(320亿美元)用于支持提升经济生产率的措施。

日本首相安倍晋三采取的策略是提高长期增长潜力，并推升通胀率，从而让预期的税收增长帮助缩减该国庞大的公共债务。而上述举措是该策略的一项内容。

这篇未注明消息来源的报导称，拨备的资金将用于研发机器人与人工智能，以及研究措施提升服务业生产率和女性的就业参与率。

该计划将是财务省起草的2016财年年度预算大纲的一部分。预算草案将在本月底前提交安倍内阁批准。

根据预算大纲，财务省将在8月底前汇总各个政府部门的支出要求。