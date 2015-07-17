日本财政：政府下一财年将拨出320亿美元用于促进增长举措--朝日新闻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月17日 - 日本朝日新闻周五报导称，日本政府将在下一财年的国家预算中，拨出大约4万亿日圆(320亿美元)用于支持提升经济生产率的措施。
日本首相安倍晋三采取的策略是提高长期增长潜力，并推升通胀率，从而让预期的税收增长帮助缩减该国庞大的公共债务。而上述举措是该策略的一项内容。
这篇未注明消息来源的报导称，拨备的资金将用于研发机器人与人工智能，以及研究措施提升服务业生产率和女性的就业参与率。
该计划将是财务省起草的2016财年年度预算大纲的一部分。预算草案将在本月底前提交安倍内阁批准。
根据预算大纲，财务省将在8月底前汇总各个政府部门的支出要求。
政府不会对支出总额设限，这反映了安倍政府优先考虑改善经济增长，而非收紧财政支出的政策立场。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”