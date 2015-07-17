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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 08:18 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆今日可能在124.50遇阻，124.00下方有买单

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    * 美元兑日圆隔夜触及124.18， 亚洲市场稍早触及新高124.20，市
场存在买需
    * 美联储加息预期让美元全线受到追捧
    * 6月中旬初段高位124.50附近以及6月9日高位124.74面临一些阻力
    * 124.25区域有3.6亿美元期权到期，123.70-72也有期权到期
    * 跌破124.00将有买盘伺机进场，再度浮现低接买盘策略
    * 日经指数可能再次受到关注，但仅微幅上涨，日本市场周一假期
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 李婷仪)

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