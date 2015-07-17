《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月17日

*工商时报：

--陆委会主委夏立言表示，预计9月访中国大陆，进行今年以来第二次两岸事务首长会议。在两岸重大议题包括服贸协议卡关立院、货贸谈判陷胶着，以及两岸互设办事机构最近一次沟通仍无显着进展之际，此次夏张会重点料将在维系两岸制度化协商的互动。

--第一金控 敲定现金增资发行普通股16亿股，16日董事会通过发行条件等等细节，但价格尚未出炉，时程方面，预计将在特定人认股缴款期间最后一天的9月16日，就能顺利达阵。

*经济日报：

--行政院长毛治国昨日晚间邀集财经部会首长研商振兴经济对策，据了解，会中不少首长赞同以强化投资救出口，近期将圈点明星产业，并鼓励资金动能庞大的保险业投入公共建设与银发产业。

--因应数位金融趋势，金管会主委曾铭宗将大力推动四大措施，他并指出〞金融民主化〞是相当重要概念，金管会将深度研究开放P2P（网路借贷平台）业务，至于合适时机应是民众成熟到可以自负风险。

--行政院会昨日通过《电业法》修正草案，电业自由化鸣枪起跑，新法一旦通过，将优先开放用电大户可向民营电厂买电、自行议定电价；接着开放代输业务，最终完成〞厂网分离〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。