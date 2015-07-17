《香港报摘》--经济日报7月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--房屋协会位于长沙湾的楼盘＂喜荟＂首批100个单位低开，定价约561万至975万港元，价单尺价11,263至15,365港元，折实尺价低同区逾一成。
* 其他：
--长和 系完成重组约一个月后，主席李嘉诚开始调配财产，将私人财产逐步转移至李嘉诚家族信托基金。投资界估计，股权变动可能是＂分身家＂的部署，也有可能是想套现作其他投资。
--停牌接近两个月的汉能薄膜 前日被证监会勒令停牌，昨晚即发通告反击，指证监会要求＂不公平、不合理＂，要求提供＂公司控制范围以外＂、＂且不属于公司的文件＂等资料，公司拟引用证券市场规则第9条，向证监会发出申述取消停牌令。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”