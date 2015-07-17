《香港报摘》--经济日报7月17日

* 要闻版头条：

--房屋协会位于长沙湾的楼盘＂喜荟＂首批100个单位低开，定价约561万至975万港元，价单尺价11,263至15,365港元，折实尺价低同区逾一成。

* 其他：

--长和 系完成重组约一个月后，主席李嘉诚开始调配财产，将私人财产逐步转移至李嘉诚家族信托基金。投资界估计，股权变动可能是＂分身家＂的部署，也有可能是想套现作其他投资。

--停牌接近两个月的汉能薄膜 前日被证监会勒令停牌，昨晚即发通告反击，指证监会要求＂不公平、不合理＂，要求提供＂公司控制范围以外＂、＂且不属于公司的文件＂等资料，公司拟引用证券市场规则第9条，向证监会发出申述取消停牌令。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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中国报摘