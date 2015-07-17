更正-《全球重要经济事件一览表》--7月17日-7月24日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因英文原文有误，新西兰央行将于GMT时间7月22日公布利率决定，非“7月23日”) (除特别说明外，均为GMT时间)
7月17日(五)
华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国商会参加“美联储：与副主席费舍尔对话”活动(1400)。
7月18日(六)
东京--日本央行审议委员原田泰参加有关日本经济与财政改革的小组讨论(0600)。
7月20日(一)
暂无重要经济事件。
7月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。
曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)。
伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。
伦敦--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)。
7月22日(三)
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。
伦敦--英国央行发布7月政策会议记录。
惠灵顿--新西兰央行公布利率决定。
7月23日(四)
暂无重要经济事件。
7月24日(五)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”