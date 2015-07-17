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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 16:05 BJT

更正-《全球重要经济事件一览表》--7月17日-7月24日

(更正：因英文原文有误，新西兰央行将于GMT时间7月22日公布利率决定，非“7月23日”) (除特别说明外，均为GMT时间)

7月17日(五)

华盛顿--FED副主席费舍尔(Stanley Fischer)在美国商会参加“美联储：与副主席费舍尔对话”活动(1400)。

7月18日(六)

东京--日本央行审议委员原田泰参加有关日本经济与财政改革的小组讨论(0600)。

7月20日(一)

暂无重要经济事件。

7月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布7月利率会议之会议记录(0130)。

曼谷--日本央行总裁黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说(1315)。

伦敦--英国央行总裁卡尼在政策交流接待会上发表演说(1700)。

伦敦--英国财务大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明(1315)。

7月22日(三)

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯于Anika Foundation午餐会上发表演说(0305)。

伦敦--英国央行发布7月政策会议记录。

惠灵顿--新西兰央行公布利率决定。

7月23日(四)

暂无重要经济事件。

7月24日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)

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