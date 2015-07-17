《香港报摘》--信报7月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--据港交所披露权益资料显示，武打影星李连杰夫妇及嘉年华 主席景百孚等投资者，本月10日在场外购入远东控股 股份及衍生工具，涉资逾12亿港元。
* 其他：
--早前一度盛传会结束印刷媒体的壹传媒 ，其工会透过Facebook发表声明，《壹周刊》A书昨宣布自愿离职计划，要在短期内削减一半人手，杂志将在9月中决定去向。
--花旗中国研究部主管兼首席中国经济学家沈明高表示，A股短期波动引发投资者套现可以理解，但不觉得外资结构性撤离A股；长远而言，外资在中国持股比重将慢慢提高。
--受惠于与母公司爱生雅 旗下产品的整合，维达 上半年盈利3.3亿港元，按年增长48.9%。该公司计划于下半年推出婴儿纸尿裤新产品，以吸纳中低端消费群，与内地品牌竞争。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”