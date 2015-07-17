《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

**证券时报**

--继恒生电子 宣布关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并停止对现有帐户增资后。同花顺 也表示，同花顺系统基本没有配资业务，从6月15日开始已停止新增账户，近期将完成全部清理工作。上海铭创的销售人员也透露，已暂停新开户，老账户到期暂停。对于新增线上场外配资资金来说，闸门基本已经关上。

--国家国防科技工业局副局长徐占斌表示，相关部门将合理界定并逐步减少许可管理范围，充分吸纳社会优质资源进入武器装备科研生产和维修领域。据透露，新的许可目录将在原有的基础上减少60%以上的许可。

**证券时报**

--建信基金、华商基金等多家基金公司率先公布旗下基金二季报。二季度股市先扬后抑，走出暴涨暴跌行情，从今日公布的二季报情况看，主动偏股基金6月底保持了较高仓位水平，显示基金并非本轮杀跌主力。

**21世纪经济报道**

--一位接近京津冀规划编制的专家介绍，为了推动京津冀发展，可能会鼓励京津冀三地共同出资建立京津冀协同发展基金、京津冀产业结构调整基金，并研究设立京津冀开发银行的可行性。（完）