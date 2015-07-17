《中国报摘》--其他报纸重要消息7月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**证券时报**
--继恒生电子 宣布关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并停止对现有帐户增资后。同花顺 也表示，同花顺系统基本没有配资业务，从6月15日开始已停止新增账户，近期将完成全部清理工作。上海铭创的销售人员也透露，已暂停新开户，老账户到期暂停。对于新增线上场外配资资金来说，闸门基本已经关上。
--国家国防科技工业局副局长徐占斌表示，相关部门将合理界定并逐步减少许可管理范围，充分吸纳社会优质资源进入武器装备科研生产和维修领域。据透露，新的许可目录将在原有的基础上减少60%以上的许可。
**证券时报**
--建信基金、华商基金等多家基金公司率先公布旗下基金二季报。二季度股市先扬后抑，走出暴涨暴跌行情，从今日公布的二季报情况看，主动偏股基金6月底保持了较高仓位水平，显示基金并非本轮杀跌主力。
**21世纪经济报道**
--一位接近京津冀规划编制的专家介绍，为了推动京津冀发展，可能会鼓励京津冀三地共同出资建立京津冀协同发展基金、京津冀产业结构调整基金，并研究设立京津冀开发银行的可行性。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”