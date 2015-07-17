中国经济：企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固--国家统计局局长

路透北京7月17日 - 人民日报周五援引中国国家统计局局长王保安讲话称，中国经济呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势，但企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固，短期看仍要充分发挥投资的关键作用。

“在经济运行出现一系列积极变化的同时，也要看到，国内外经济环境依然错综复杂，国内经济企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固，”他说。

王保安具体解释称，国内经济结构调整的阵痛仍在持续，新旧动力转换尚未完成，产能过剩问题依然突出，企业生产经营困难问题突出，局部地区和部分领域稳增长压力加大。

“在总体偏紧的市场环境下，部分老工业基地和资源枯竭型城市抗风险能力低，经济出现了持续下滑；部分地方财政增收困难，就业压力也有所增大，”他说。

王保安以东北地区为例称，上半年该地区规模以上工业增加值同比下降2.2%，降幅比一季度扩大0.6个百分点，规模以上企业就业人员下降9%，地方本级财政收入也出现下降。

与此同时，世界经济复苏缓慢，不确定性有增无减：美国经济虽然二季度有所好转，但加息时点渐近，后期走势有待观察；欧元区经济出现企稳迹象，但希腊债务危机仍是隐患；日本增长疲弱，新兴经济体下行压力进一步加大。

“上半年中国出口仅增长0.9%，完成全年目标难度较大，”他说。

王保安认为，要想使国民经济行稳致远，从短期看要充分发挥投资的关键作用，从中长期看转型升级关键要靠创新。从保障机制看归根到底靠改革。

“从短期看，要充分发挥投资的关键作用。稳增长的要害是稳定总需求，”他说，稳投资不是要像以前一样大水漫灌，而是重点投资那些有利于促进产业升级和人民生活水平提高的领域和产业，如城市地下管网、环境保护、民生改善等相关基础设施，要防止形成新的产能过剩。

同时，还要创新投资机制，混合投资主体尽可能采用PPP模式，提高投资有效性。

他认为，未来和今后一个时期深化改革应集中在全面放开价格管制、彻底放开产业准入、加快放松科技管理、深度放活国有企业等四个领域。

中国二季度国内生产总值（GDP）同比增速持稳在7%，上半年全国城镇新增就业718万人，完成全年目标任务的71.8%，31个大城市城镇调查失业率则稳定在5.1%左右。