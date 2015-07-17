《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

* 明报：

--日前遭沽空机构Glaucus狙击的中国天然气 停牌两天后发出公告，逐点驳斥Glaucus指控，并将于今日复牌；同日大股东简志坚另有新动作，宣布拟斥资最多4.64亿港元，收购另一上市公司中国金融租赁 。

* 苹果日报：

--华泰证券 赴港上市不久，即遇上大跌市，股价较招股价大幅下滑27.5%。为积极参与维护资本市场稳定，华泰员工集资2.3亿元人民币购H股。

* 东方日报：

--中国动向 披露次季Kappa品牌同店销售按年增长21.5%，跑赢361度 及特步 次季的单位数增长。

* 大公报：

--招商局置地 预计截至6月底止半年净利将明显增加，主要因集团去年9月完成收购招商房地产（广州）49%股本权益。

* 文汇报：

--永隆银行司库萧启洪认为，美国劳动市场及通胀率未必能达加息门槛，联储局或采取＂应酬式＂加息，在首次加息后保持长期低息，此举将导致资金流回新兴市场，刺激港股及A股再升，两地资产泡沫化则恐进一步恶化。（完）