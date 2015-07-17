《香港报摘》--其他报纸重要消息7月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 明报：
--日前遭沽空机构Glaucus狙击的中国天然气 停牌两天后发出公告，逐点驳斥Glaucus指控，并将于今日复牌；同日大股东简志坚另有新动作，宣布拟斥资最多4.64亿港元，收购另一上市公司中国金融租赁 。
* 苹果日报：
--华泰证券 赴港上市不久，即遇上大跌市，股价较招股价大幅下滑27.5%。为积极参与维护资本市场稳定，华泰员工集资2.3亿元人民币购H股。
* 东方日报：
--中国动向 披露次季Kappa品牌同店销售按年增长21.5%，跑赢361度 及特步 次季的单位数增长。
* 大公报：
--招商局置地 预计截至6月底止半年净利将明显增加，主要因集团去年9月完成收购招商房地产（广州）49%股本权益。
* 文汇报：
--永隆银行司库萧启洪认为，美国劳动市场及通胀率未必能达加息门槛，联储局或采取＂应酬式＂加息，在首次加息后保持长期低息，此举将导致资金流回新兴市场，刺激港股及A股再升，两地资产泡沫化则恐进一步恶化。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”