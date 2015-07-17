《交易视点》美国升息题材反应完毕，台债料低档整理--元大宝来证

路透台北7月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美联储主席叶伦维持本周三相同论点，将于今年完成首次升息，在升息脚步逼近的预期下，短券近日走势较长券弱，殖利率曲线有趋平现象；在经济数据方面，上周初请失业金人数降幅优于预期，就业市场稳健复苏，但另一项调查指出美国中西部制造业活动在7月的成长幅度较慢，数据好坏参半，指标10年券终场收在2.3558%，较前一交易日上升了0.78基点。

昨晚叶伦重申预见美国经济将更进一步改善，以达到劳动市场及通膨增长所设定的目标，并于今年完成首次升息动作，但是也提及海外经济状况不明，希腊情势严峻与中国的高债务、房市低迷及金融市场动荡等，都是FED官员会考量要点，而预见升息使得美元走强，伊朗完成核协议使得油价受压，这都是影响美国未来物价通膨的两面刃，将持续关注是否有影响性下降的现象。