《交易视点》美国升息题材反应完毕，台债料低档整理--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，美联储主席叶伦维持本周三相同论点，将于今年完成首次升息，在升息脚步逼近的预期下，短券近日走势较长券弱，殖利率曲线有趋平现象；在经济数据方面，上周初请失业金人数降幅优于预期，就业市场稳健复苏，但另一项调查指出美国中西部制造业活动在7月的成长幅度较慢，数据好坏参半，指标10年券终场收在2.3558%，较前一交易日上升了0.78基点。
昨晚叶伦重申预见美国经济将更进一步改善，以达到劳动市场及通膨增长所设定的目标，并于今年完成首次升息动作，但是也提及海外经济状况不明，希腊情势严峻与中国的高债务、房市低迷及金融市场动荡等，都是FED官员会考量要点，而预见升息使得美元走强，伊朗完成核协议使得油价受压，这都是影响美国未来物价通膨的两面刃，将持续关注是否有影响性下降的现象。
台湾市场方面，国外市场利多利空消息多已反应完毕，而国内市场目前几乎无利空消息出现，但是殖利率位于今年低档区，追价意愿趋弱，交投陷入僵局，料持续窄幅区间盘整，但是仍需留意银行端在殖利率位处低阶是否出现转变及国际版债买盘态度，预估本周10年增额券104/5期 为1.47%-1.52%，五年券104/9R期 则成交在0.97%-1.02%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”