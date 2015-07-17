中国金融：青岛试点韩国银行机构向境内企业发放跨境人民币贷款--报载

路透北京7月17日 - 中国金融时报周五报导，中国央行同意青岛试点开展韩国银行机构对青岛财富管理改革试验区内企业发放跨境人民币贷款业务。目前，央行青岛市中心支行已制定有关业务试点管理办法，正在推进实施。

青岛成为全国首个也是唯一一个允许境内企业从韩国银行机构借入人民币资金的试点地区，获批范围覆盖财富管理改革试验区全域，受益企业范围更大。

报导称，目前韩国离岸人民币存量超过1,200亿元，资金量可满足贷款需求，离岸人民币贷款利率平均低于境内基准利率近2个百分点。此次青岛获批跨境人民币贷款试点，为本地企业借用境外低成本人民币资金打开了政策通道。

“预计此次试点全面推出后，可有效降低企业融资成本，促进青岛市对韩贸易投资便利化。”报导称。