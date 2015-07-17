中国金融：青岛试点韩国银行机构向境内企业发放跨境人民币贷款--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月17日 - 中国金融时报周五报导，中国央行同意青岛试点开展韩国银行机构对青岛财富管理改革试验区内企业发放跨境人民币贷款业务。目前，央行青岛市中心支行已制定有关业务试点管理办法，正在推进实施。
青岛成为全国首个也是唯一一个允许境内企业从韩国银行机构借入人民币资金的试点地区，获批范围覆盖财富管理改革试验区全域，受益企业范围更大。
报导称，目前韩国离岸人民币存量超过1,200亿元，资金量可满足贷款需求，离岸人民币贷款利率平均低于境内基准利率近2个百分点。此次青岛获批跨境人民币贷款试点，为本地企业借用境外低成本人民币资金打开了政策通道。
“预计此次试点全面推出后，可有效降低企业融资成本，促进青岛市对韩贸易投资便利化。”报导称。
跨境人民币贷款业务是指境内企业可从境外银行机构借入人民币资金用于境内生产经营。按照现行政策规定，中资企业借用外债需单独申请外债指标，因而很难获得境外融资。（完） (发稿 王蕾；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”