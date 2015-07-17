美国债市：5月外资流入美国公债为逾一年来最高

路透纽约7月16日 - 美国财政部周四公布的数据显示，5月流入美国公债的外资数量升至逾一年来最高水准，因人们对希腊情势和中国股市的担忧带动资金进行避险。

5月海外对美国公债的购买总量为534亿美元，为2014年5月以来最高。外资连续第三个月净买入美国公债。

美国指标公债收益率5月底报2.0950%，略高于月初时的2.0490%。

总体来说，数据显示5月外资连续第四个月净买入美国长期证券。

5月对美国长期资产的净买超总计为930亿美元，4月修正后为流入544亿美元资金。包括国库券等短期资产在内，海外投资者5月买入1,150亿美元，4月则为买入1,079亿美元。

与此同时，5月中国持有的美国公债连续第三个月增长。中国仍是美国公债最大持有国。

中国5月持有1.270兆(万亿)美元美国公债，4月时为1.263万亿美元。

日本为美国公债第二大持有国，5月持有1.214万亿美元，略低于4月的1.215万亿美元。

而5月美国股市资金净流出140亿美元，4月为净流入6.75亿美元。民间投资者卖出144.70亿美元美国股票。(完)