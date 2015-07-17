美国债市：5月外资流入美国公债为逾一年来最高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透纽约7月16日 - 美国财政部周四公布的数据显示，5月流入美国公债的外资数量升至逾一年来最高水准，因人们对希腊情势和中国股市的担忧带动资金进行避险。
5月海外对美国公债的购买总量为534亿美元，为2014年5月以来最高。外资连续第三个月净买入美国公债。
美国指标公债收益率5月底报2.0950%，略高于月初时的2.0490%。
总体来说，数据显示5月外资连续第四个月净买入美国长期证券。
5月对美国长期资产的净买超总计为930亿美元，4月修正后为流入544亿美元资金。包括国库券等短期资产在内，海外投资者5月买入1,150亿美元，4月则为买入1,079亿美元。
与此同时，5月中国持有的美国公债连续第三个月增长。中国仍是美国公债最大持有国。
中国5月持有1.270兆(万亿)美元美国公债，4月时为1.263万亿美元。
日本为美国公债第二大持有国，5月持有1.214万亿美元，略低于4月的1.215万亿美元。
而5月美国股市资金净流出140亿美元，4月为净流入6.75亿美元。民间投资者卖出144.70亿美元美国股票。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”